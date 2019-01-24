В Латинской Америке прошли акции в поддержку Гуаидо

Жители ряда латиноамериканских стран, в числе которых Колумбия, Мексика, Чили и Перу, вышли на улицы, чтобы выразить поддержку Хуану Гуаидо, который ранее объявил себя временным исполняющим обязанности президента Венесуэлы. Об этом передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

В среду в Каракасе начались массовые протесты против действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Спикер парламента страны Гуаидо в этот же день объявил себя временным главой государства на период действия временного правительства. США и ряд других стран заявили о признании Гуаидо и потребовали от венесуэльского президента Мадуро, избрание которого они не считают законным, не допустить силовых действий против оппозиции. Мадуро объявил себя конституционным президентом, а главу оппозиционного парламента назвал "марионеткой США".



Как пишет портал Noticias Caracol, несколько тысяч венесуэльцев, проживающих в Колумбии, вышли на улицы в ряде городов, чтобы поддержать Гуаидо. В Медельине около 1,5 тысячи человек устроили сидячую демонстрацию в центре города. Акции также прошли на севере страны, в городе Вилья-дель-Росарио, граничащем с Венесуэлой.

В одном из районов перуанской столицы Лимы прошли протесты венесуэльцев против действующей власти страны. Демонстранты прошли по улицам района Мирафлорес с флагами Венесуэлы и плакатами против Мадуро, пишет издание Peru21.



Группа выходцев из Венесуэлы также собралась перед посольством страны в Мехико, чтобы выразить поддержку Гуаидо. Как отмечает портал Heraldo de Mexico, был закрыт ряд улиц в районе посольства.

Ранее сообщалось, что группа венесуэльцев на центральной площади Мадрида Пуэрта-дель-Соль вышла на акцию в поддержку Гуаидо. По данным телеканала NTN24, похожие демонстрации прошли также в Аргентине, Чили, Коста-Рике, Гватемале, Франции Германии, Австралии и других странах.

К настоящему времени, помимо США, статус Гуаидо в качестве временного главы государства признали Канада, Аргентина, Бразилия, Чили, Колумбия, Коста-Рика, Гватемала, Гондурас, Панама, Парагвай, Перу, Грузия.

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