Турция приготовилась в одиночку обезопасить Сирию

Турция способна самостоятельно создать зону безопасности в Сирии и готова это сделать. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, заявил министр иностранных дел республики Мевлют Чавушоглу в эфире телеканала A Haber.

По его словам, это идея турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана, но Анкара не отказывается от сотрудничества по ней. "Если с нами захотят сотрудничать США или другие страны, мы не будем против", - отметил Чавушоглу. В то же время глава МИД сообщил, что пока ведутся переговоры с заинтересованными сторонами, никаких определенных договоренностей или дат нет.

Агентство отмечает, что Эрдоган после переговоров с президентом США Дональдом Трампом подтвердил намерение создать буферную зону на севере Сирии. Отмечалось, что Анкара готова обеспечивать безопасность на земле, а американская сторона - в воздухе. Дискуссия о создании буферной зоны идет с 2013 года.

В январе Трамп писал, что после ухода войск США из Сирии, в стране необходимо создать 30-километровую зону безопасности, разделяющую позиции курдских формирований и турецких войск.

Трамп в конце 2018 года объявил о победе над террористической группировкой "Исламское государство" в Сирии и приказал американским военным покинуть страну. Он также предложилпозаботиться об оставшихся в регионе террористах другим странам, в том числе Турции.

В декабре президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара в скором времени начнет новые военные операции против террористов в Сирии к востоку от реки Евфрат. К террористам он причисляет представителей PYD и ее вооруженные "Отряды народной самообороны" (YPG). Они контролируют районы на севере Сирии, их традиционно поддерживают США.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook