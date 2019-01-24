Перемазанный кровью боксеров судья обрел славу в сети - ФОТО

Пользователи Reddit засмеяли рефери Тони Викса, который перемазался кровью, разнимая боксеров Баду Джека и Маркуса Брауна во время поединка за звание чемпиона мира в полутяжелом весе по версии WTA.

Рубашка Викса пропиталась кровью настолько, что некоторым он напомнил мясника. Фантазия пользователей разыгралась, и они предположили, где бы еще окровавленный судья гармонично смотрелся.

Викса "превратили" в маньяка и работника общепита. Его сделали героем известных фильмов и сериалов, примерили на него образ "Декстера" и Ганнибала Лектера из "Молчания ягнят".

Фантазия пользователей зашла далеко, некоторые предположили, что на самом деле на рефери не человеческая кровь, а кровь слизняков, и выложили в тред фотографию, на которых рубашка Викса была в зеленых пятнах. Фотошоп-битва обрела немалую популярность на просторах Reddit. Ее оценили более 30 тысяч посетителей ресурса.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook