Египет закрыл границу с сектором Газа

Египет закрыл в четверг границу с сектором Газа в преддверии восьмой годовщины январской революции. Как передает палестинское информационное агентство Maan, египетские власти уведомили администрацию КПП "Рафах" о прекращении работы терминала в обоих направлениях. Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, сообщается, что погранпереход может открыться не ранее 27 января для прохода только в одном направлении - в сторону прибрежного анклава.

После того, как 7 января контролирующее сектор Газа движение ХАМАС взяло на себя управление над единственным на границе с Египтом КПП "Рафах" вслед за выводом оттуда персонала палестинских властей на Западном берегу реки Иордан, Каир держал открытой границу лишь для прохода в сторону Газы, куда возвращались через Египет палестинцы. Власти арабской республики заявили, что работа погранперехода возобновится в полном объеме только после того, как палестинская администрация Махмуда Аббаса вернется к управлению КПП "Рафах" с палестинской стороны.

По соглашению 2005 года после вывода всех израильских структур из Газы и передачи этого района под полный контроль палестинцев КПП "Рафах" в течение двух лет контролировался Египтом и палестинскими силами безопасности при содействии наблюдателей Евросоюза. Однако Израиль оставлял за собой право закрыть его в любой момент, что неоднократно делал "по соображениям безопасности". Весь международный персонал был выведен с терминала после силового захвата хамасовцами власти в анклаве летом 2007 года.