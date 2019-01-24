США наложили санкции на армянскую компанию

Минфин США внес в санкционные списки по Ирану два военных формирования этой страны, две компании и два самолета. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, говорится в распространенном в пятницу сообщении ведомства.

В частности, под санкции попала компания Flight Travel из Армении за связи с находящимся под санкциями иранским авиаперевозчиком Mahan Air. По той же причине, а также за связь с Корпусом стражей исламской революции в список внесена иранская Qeshm Fars Air и два ее самолета Boeing 747.

Минфин уточняет, что это так называемые вторичные санкции, которые вводятся за связи с лицами и организациями, которые уже находятся в санкционных списках США.

Санкции против Mahan Air были введены США в связи с обвинениями в переброске Ираном оружия и военных на самолетах этой авиакомпании за пределы страны для "помощи террористическим организациям".