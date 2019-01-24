В Британии услышали слова Airbus о возможном прекращении производства

Власти Великобритании серьезно восприняли заявление главы авиастроительного концерна Airbus Тома Эндерса о прекращении производства в Британии в случае Brexit без сделки. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, заявил в четверг министр по вопросам Brexit Стивен Баркли, выступая в парламенте.

Авиастроительный концерн Airbus в четверг заявил, что может прекратить производство крыльев для самолетов и других авиакомпонентов на заводах в Великобритании в случае, если сделка по Brexit между Лондоном и Брюсселем не будет достигнута.

"Я очень серьезно отношусь к предупреждению от главы Airbus", - сказал он, отвечая на вопрос парламентариев об отношении правительства к данному заявлению.

Также он отметил, что бизнес-сообщество дало ясно понять, что оно заинтересовано в заключении сделки по Brexit, поэтому многие представители бизнеса, в том числе Airbus, поддержали проект соглашения по Brexit, предложенный премьер-министром Великобритании Терезой Мэй.

Великобритания по результатам всенародного референдума должна покинуть ЕС 29 марта 2019 года.