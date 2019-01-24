В Китае начали штрафовать людей, уткнувшихся в телефон при переходе дороги

Дорожно-транспортная полиция китайского города Вэньчжоу в провинции Чжэцзян начала штрафовать пешеходов, которые смотрят на экраны своих мобильных телефонов, когда переходят через дорогу. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, говорится в сообщении полиции.

С 1 января в городе вступил в силу новый закон, согласно которому пешеходы, которые смотрят на экраны телефонов при переходе через дорогу, получат устное предупреждение или штраф в размере 10 юаней, если их действия мешают движению автомобилей или другим пешеходам.

"Штраф 10 юаней "низкоголовым" - заядлым любителям мобильных телефонов - вступившая в силу с 1 января одна из мер программы по продвижению более цивилизованного поведения в городе. Необходимо, чтобы закон стал гарантом цивилизованного поведения, чтобы цивилизованное поведение стало сознательным выбором горожан", - приводятся в сообщении слова руководителя центра по продвижению культурного развития города Сюй Вэйчжуна.

По данным полиции, с 14 января по 22 января в общей сложности было выписано 111 штрафов и сделано 510 устных предупреждений.

Мнения интернет-пользователей относительно эффективности новой меры разделились, поскольку остается неясным, по какому критерию определять, создает ли такое поведение опасность дорожному движению или нет.

Проблема нарушения правил дорожного движения как пешеходами, так и автомобилистами, - распространенная проблема в китайских городах. Местные власти принимают различные меры для борьбы с подобным поведением.

В Пекине на многих перекрестах города установлены специальные заборы, которые сотрудники полиции или городские волонтеры задвигают на красный сигнал светофора, не разрешая пешеходам переходить дорогу.

В городе Дае в провинции Хубэй полиция решила бороться с пешеходами, перебегающими на красный сигнал светофора, водным паром и лазером, установив специальное оборудование на перекрестке. В городе Нинбо установлены системы распознавания лиц, которые выписывают штраф за переход на красный свет.