Парижский аэропорт частично эвакуирован - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

25 января 2019 12:02

Несколько залов парижского аэропорта Орли были эвакуированы из-за подозрительного устройства в багаже пассажирки, оказавшегося туфлями с подсветкой. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, пишет газета Parisien.

Тревогу вызвал багаж женщины, вылетавшей в Касабланку на самолете авиакомпании Royal Air Maroc. При досмотре ее ручной клади обнаружили предмет, похожий на взрыватель.

Сотрудники аэропорта объявили эвакуацию двух залов четвертого терминала, вокруг которых был установлен "периметр безопасности". На место происшествия вызвали саперов, которые установили, что речь идет о паре модельных туфель, снабженных элементами подсветки. Как выяснилось, их обладательница работает журналисткой в известном модном журнале.

Тревога из-за туфель была объявлена около 16.00 и отменена только через три часа. В результате инцидента несколько рейсов были задержаны, отмечает издание.

Нажмите на видео для просмотра:
Аэропорт во Франции эвакуировали из-за пары туфель

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