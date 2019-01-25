США не пустили актера на "Оскар"

Консульство США трижды отказало в визе мексиканскому актеру Хорхе Антонио Герреро, снявшемуся в "Роме" Альфонсо Куарона и получившему 10 номинаций на премию "Оскар". Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, сообщило издание Excelsior.

Таким образом, Хорхе Антонио Герреро, сыгравший в фильме Фермина, вряд ли сможет принять участие в 91-й церемонии вручения наград Киноакадемии США.

По его словам, посольство США отказалось принимать письмо от продюсеров фильма о его приглашении в страну в качестве гостя на церемонию "Оскар".

"Во время моей последней попытки я пытался передать его консулу, но она схватила бумагу и буквально вытолкнула мой паспорт обратно", - приводит издание слова актера. Во время второго собеседования консульские работники заявили, что Герреро отправляется в США, чтобы найти там работу, однако он это опроверг.

Победителей "Оскара" объявят 24 февраля на 91-й церемонии вручения награды. Традиционно она пройдет в кинотеатре Dolby Theatre в Лос-Анджелесе и будет транслироваться на телеканале ABC.

Черно-белый фильм "Рома" стал одним из лидеров по числу номинаций на премию, претендуя на победу в 10 категориях: за режиссуру (Альфонсо Куарон), сценарий (Альфонсо Куарон), за операторскую работу (Альфонсо Куарон), главную женскую роль (Ялица Апарасио) и роль второго плана (Марина Де Тавира), сценографию, монтаж звука и сведение звука, а также в категории "Лучший зарубежный фильм".