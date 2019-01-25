Наводнение в Индонезии, десятки жертв

Число жертв наводнения в провинции Южный Сулавеси возросло до 59. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, в пятницу сообщило Agence France-Presse, ссылаясь на главу местного подразделения агентства по предотвращению стихийных бедствий.

По его данным, еще 25 человек числятся пропавшими без вести, более 3 тыс. местных жителей были вынуждены покинуть свои дома.

Ранее сообщалось о 30 погибших и 24 пропавших. Причиной наводнения стали продолжительные ливни, из-за которых пришлось открыть дамбу, расположенную примерно в 30 км от административного центра провинции города Макасара. Глава поселения Гова отметил, что данные меры были вынужденными, так как сдерживание потоков могло привести к худшим последствиям