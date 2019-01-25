Стрельба в американском штате, четверо погибших, один раненый

25 января 2019 09:27

Четыре человека погибли, еще один получил ранения в четверг в результате стрельбы в штате Джорджия. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, сообщило агентство Associated Press, ссылаясь на представителя полиции.

По его данным, стрельба произошла в городе Рокмарт на севере штата. Сообщается, что полиция изучает два места преступления. Причины инцидента не уточняются.

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