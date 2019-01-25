Армяне устроили массовую поножовщину в России и купили полицейских - ВИДЕО

Как сообщают армянские СМИ со ссылкой на Telegram-канал Mash, в российском городе Чехов произошла массовая драки с участием армян и выходцев из Дагестана.

По данным Mash, который ссылается на свои источники, Чехов "держат" две группировки - армяне и дагестанцы, передает Day.Az со ссылкой на News.am.

"Чеховское королевство последние несколько лет было поделено на удельные княжества. В одном правила армянская диаспора, в другом решали вопросы сюзерены Дагестана. Кланы сражались за влияние, принцесс и денежные потоки. Недавно армянские лорды решили, что дело спасет маленькая победоносная война. Они созвали знамена и пошли к дагестанским друзьям в кафе "Рай". Трапеза ожидаемо закончилась дракой, стрельбой и поножовщиной, всех задержала городская гвардия. Победили ли силы добра? Нет - вещдоки по делу пропали. Одновременно местная полиция получила красивые денежные подарки от армянских бородачей", - пишет Mash.

Подчиненный Большакова, начальник отдела по борьбе с ОПГ по фамилии Мазепа якобы взял 100 тысяч рублей за то, чтобы вывести из-под уголовного преследования некоего Карена Петросяна, а главный инспектор по административному законодательству ОМВД по фамилии Кузнецов будто бы получил 200 тысяч от другого гражданина Армении. Ведется следствие.

По информации портала Pasmi.ru, накануне сотрудники ФСБ задержали главного полицейского города Чехова Андрея Большакова, его заместителя Александра Зайцева и еще троих полицейских начальников. Коллег и подельников подозревают в получении взяток от бандитов, которым потребовалось уничтожить улики и замять уголовное дело.

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