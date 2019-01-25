США нанесли первый удар по Армении - и не последний

Санкционная война между США и Ираном затронула и Армению. Минфин США ввел новые санкции в отношении Тегерана, включив в список санкций иранскую грузовую авиакомпанию Qeshm Fars Air и торгового представителя иранской Mahan Air в Армении, передает Day.Az со ссылкой на РБК.

Введенные санкции - часть продолжающейся кампании США по давлению на Иран, указывает Минфин.

Речь идет об армянской компании Flight Travel LLC, которая является торговым представителем иранской авиакомпании Mahan Air в Ереване. Mahan Air уже находится под санкциями США. Эта компания обеспечивает доставку людей и вооружений на территорию Сирии, говорится в сообщении.

"Flight Travel LLC отказалась прислушиваться к предупреждениям о риске воздействия санкций из-за коммерческой поддержки Mahan Air, и теперь это третья компания, внесенная в санкционный список за то, что она действовала от имени Mahan Air", - сообщил Минфин. Ранее в июле OFAC внесла в список торгового представителя Mahan Air в Малайзии, а в сентябре 2018 года - представителя Mahan Air в Таиланде.

В санкционный список также внесена иранская авиакомпания Qeshm Fars Air и два принадлежащих ей самолета Boeing B747 с идентификаторами EP-FAA и EP-FAB. "Те, кто оказывает поддержку этим воздушным судам, могут подвергнуться санкциям США", - проинформировал Минфин.