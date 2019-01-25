Число жертв ужасного взрыва в Мексике достигло 107

Число жертв взрыва трубопровода в мексиканском штате Идальго увеличилось до 107. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, сообщил губернатор штата Омар Файяд.

Ранее сообщалось о 100 погибших.



"Погибли уже 107 человек, еще 40 раненых остаются в больницах", - заявил губернатор в интервью радиостанции Imagen Radio.

Мощный взрыв и пожар произошли 18 января вечером на крупном трубопроводе Туспан-Тула в штате Идальго в момент, когда сотни людей воровали бензин. Мексиканская государственная нефтяная компания Pemex официально подтвердила, что взрыв на трубопроводе стал результатом незаконной врезки. Люди пришли к месту утечки или намеренной врезки с канистрами и бидонами и наполняли их, когда прогремел взрыв.

