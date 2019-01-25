Число жертв ужасного взрыва в Мексике достигло 107
25 января 2019 11:26 33
Число жертв взрыва трубопровода в мексиканском штате Идальго увеличилось до 107. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, сообщил губернатор штата Омар Файяд.
Ранее сообщалось о 100 погибших.
"Погибли уже 107 человек, еще 40 раненых остаются в больницах", - заявил губернатор в интервью радиостанции Imagen Radio.
Мощный взрыв и пожар произошли 18 января вечером на крупном трубопроводе Туспан-Тула в штате Идальго в момент, когда сотни людей воровали бензин. Мексиканская государственная нефтяная компания Pemex официально подтвердила, что взрыв на трубопроводе стал результатом незаконной врезки. Люди пришли к месту утечки или намеренной врезки с канистрами и бидонами и наполняли их, когда прогремел взрыв.
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