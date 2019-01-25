В Афганистане при авиаударе правительственных сил погибло много мирных жителей

По меньшей мере 16 мирных жителей стали жертвами авиаудара правительственных сил в провинции Гильменд на юге Афганистана. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, сообщил в пятницу телеканал TOLOnews, ссылаясь на министерство обороны страны.

Все погибшие были членами одной семьи, проживавшей в уезде Сангин. Среди жертв есть женщины и дети.

По сообщению минобороны, в уезде в течение трех дней проходила масштабная контртеррористическая военная операция. Ведомство инициировало расследование.

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