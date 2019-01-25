В Китае произошел взрыв в торговом центре - ВИДЕО

В городе Чанчунь на северо-востоке Поднебесной прогремел взрыв.

На северо-востоке Китая, в городе Чанчунь прогремел взрыв - с мест сообщают о повторных разрывах, звучащих на городской площади. На видео, заснятом одним из очевидцев, заметны клубы дыма, вырывающиеся из окон высотного здания поблизости, передает Day.Az со ссылкой на 5-tv.ru.

По неподтвержденным данным, взрыв может иметь характер террористической атаки. Официальных сведений на данный момент не поступало, на месте работают экстренные службы.

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