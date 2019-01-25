В "Москва‐Сити" произошел пошар - ВИДЕО

25 января 2019 14:02

Очевидцы сообщили о пожаре в башне "Федерация" в Москва-Сити. По предварительным данным, возгорание произошло в районе 40-го этажа здания. 

На кадрах в места ЧП видно, что из окон валит густой черный дым. 

Обстоятельства выясняются, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

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Очевидцы сообщили о пожаре в Москва-Сити

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