В "Москва‐Сити" произошел пошар - ВИДЕО

Очевидцы сообщили о пожаре в башне "Федерация" в Москва-Сити. По предварительным данным, возгорание произошло в районе 40-го этажа здания.

На кадрах в места ЧП видно, что из окон валит густой черный дым.

Обстоятельства выясняются, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

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