У берегов Китая появились американские военные корабли

Два корабля ВМС США прошли в водах Тайваньского пролива, несмотря на протесты со стороны Пекина. Об этом сообщает South China Morning Post в пятницу, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Китай в ответ отправил свои истребители к южным берегам Тайваня, сообщили в Тайбэе.

Эскадренный миноносец McCampbell и корабль снабжения топливом совершили "обычный проход" в проливе в соответствии с международным правом, заявил представитель Тихоокеанского флота США Тим Горман. По его словам, это свидетельствует о том, что США придерживаются концепции свободного и открытого Индо-Тихоокенского региона. "Американские ВМС будут летать, ходить и действовать везде, где это позволено международным законом", - сказал он.

В ответ Пекин призвал США придерживаться принципа "единого и неделимого Китая", передает Reuters.

Как отмечает газета, это четвертый раз с лета 2018 года, когда американские военные корабли появляются у южных берегов Китая. После того как это произошло в ноябре, представитель МИД КНР Гэн Шуан выразил обеспокоенность по поводу маневров. "Мы призываем Соединенные Штаты аккуратно и корректно подходить к вопросу Тайваня, чтобы не навредить миру и стабильности в Тайваньском проливе, а также китайско-американским отношениям", - заявил он.

Маневры также прошли в октябре и июле.

Китайская Республика на Тайване - фактически отдельное государство, которое Китай считает своей провинцией. Отделение произошло в 1949 году после окончания гражданской войны. С тех пор отношения между Китаем и Тайванем, который до 1971 года представлял Китай в ООН, постоянно накалялись. Последний, третий кризис в Тайваньском проливе произошел в 1995-1996 годах - тогда американское правительство направило к Тайваню две авианосных группы.

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