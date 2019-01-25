"Спокойные" китайцы проигнорировали серию мощных взрывов - ВИДЕО

Серия мощных взрывов прогремела в китайском бизнес-квартале Чанчунь. По предварительным данным, неизвестный забиррикадировался на одном из верхних этажей небоскреба, и, как сообщают очевидцы - выбрасывал взрывпакеты прямо из окна.

Причем, на кадрах видно, что пожар уже начался и в самом здании.

По некоторым данным, в результате ЧП погиб один человек. На кадрах с места ЧП видно, что некоторых прохожих мощные взрывы совсем не испугали. Они продолжили ходить под грохот, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

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