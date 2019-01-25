Это видео тронуло сердца миллионов людей - ВИДЕО

Сердца миллионов японцев тронула удивительная история любви 24-летней девушки по имени Маруяма и ее жениха Ли Хуаю, сюжет о которой показали по местному телевидению. Они были счастливой парой в течение двух с половиной лет и собирались пожениться. Однако девять месяцев назад произошло несчастье. В ехавшую на мотоцикле Маруяму врезался автомобиль. В результате ДТП девушка впала в кому. А когда наконец очнулась, не узнавала никого вокруг - включая своих родителей и бойфренда, передает Day.Az со ссылкой на fakty.ua.

С течением времени амнезия девушки не проходит. Состояние Маруямы, наоборот, становится все хуже. Последние месяцы она не может вспомнить, что произошло с ней накануне. Каждое утро девушка просыпается и не помнит событий, произошедших вчера.

И Ли каждый день приходится заново объясняться ей в любви, объяснять, кто он такой и демонстрировать доказательства их прошлых отношений - в том числе совместные фотографии.

Свадьбу пришлось отложить. Однако Ли не сдается. Он надеется, что возлюбленная наконец вспомнит его.

Отчаявшаяся Маруяма предложила разорвать отношения, но Ли отказался. "Может быть, ты и потеряла все воспоминания, но мы можем обзавестись новыми", - ответил он.

Врачи посоветовали Маруяме каждый вечер перед сном записывать важные события дня в дневник - чтобы она могла прочитать его утром и иметь представление о том, что происходит в ее жизни. Не узнающая жениха, мать и отца девушка иногда переживает приступы паники и несколько раз пыталась сбежать из дома. Совет медиков помог. Однажды, прочитав свою запись о Ли и осознав его преданность, девушка сама сделала ему предложение. "Спасибо за заботу обо мне в течение всего этого времени. Ты так хорошо меня понимаешь, ты всегда мирился с этой чувствительной и хрупкой версией меня. Мои симптомы становятся все хуже. Доктора говорят, что амнезия может усилиться. Я могу забыть тебя навсегда. Согласен ли ты, несмотря на это, быть со мной?", - спросила она. И ее жених, не колеблясь, ответил: "Да". Он подчеркнул, что его любовь с каждым днем только растет и что Маруяма - его истинная родственная душа. А девушка признается, что, сколько бы раз она ни теряла память, она снова и снова влюбляется в Ли.

История Маруямы и Ли разительно напоминает сюжет голливудского фильма 2004-го года "50 первых поцелуев" с Дрю Бэрримор и Адамом Сэндлером в главных ролях. Персонаж Дрю каждое утро просыпается с начисто стертой памятью и ей приходится заново знакомиться с близкими. А герой Сэндлера ежедневно заново завоевывает ее любовь.

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