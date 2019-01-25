В Мексике в два раза подорожает вход в одно из новых чудес света

Стоимость посещения древнего города Чичен-Ица - самого популярного экскурсионного объекта у россиян в Мексике - с февраля 2019 года возрастет вдвое.Об этом сообщает АТОР, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Власти штата Юкатан решили удвоить плату за вход в древний комплекс: вместо 242 песо (22AZN) туристам придется заплатить 480 песо (чуть больше 44 AZN).

В Мексике этот город майя, объект Всемирного наследия ЮНЕСКО, является вторым по популярности среди древних достопримечательностей: его посещают более миллиона человек ежегодно. Находящаяся здесь пирамида Эль-Кастильо (Кукулькан) признана одним из новых семи чудес света.

Повышение стоимости входного билета стало неожиданным для участников местного рынка и возмутило Мексиканскую ассоциацию туристических агентств (AMAV).



Дело в том, что экскурсионные пакеты на 2019 год, продаваемые туристическими агентствами Канкуна, Ривьеры Майя и Косумеля, которые суммарно генерируют до 75% иностранного экскурсионного потока в Чичен-Ицу, были заблаговременно сверстаны и выставлены в продажу еще осенью 2018 года.

Внезапное повышение стоимости может привести к аннуляции бронирований.

Кроме того, в AMAV возмущены тем, что за получение права продажи билетов в Чичен-Ицу теперь придется вносить большую предоплату.

Местные турфирмы даже решили бойкотировать продажи билетов в Чичен-Ицу, если власти Юкатана не отсрочат на шесть месяцев сроки повышения платы за вход.

Вместо Чичен-Ицы турагентства предложат другие места, связанные с культурой майя, в частности, Тулум и Коба, расположенные в регионе Кинтана-Роо.

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