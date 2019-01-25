В Ирландии оценили последствия Brexit без сделки

Выход Великобритании из Евросоюза при отсутствии соглашения приведет к значительному снижению темпов роста ирландской экономики в текущем году. Об этом говорится в опубликованном в пятницу прогнозе центробанка Ирландии, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В случае ратификации соглашения о выходе между ЕС и Великобританией ирландская экономика сохранит высокий темп роста ВВП - он составит в 2019 году до 4,5%, отмечается в документе. Срыв сделки незамедлительно скажется на экономике Ирландии в виде скачка цен на продовольствие и сокращения инвестиций, предупредил центробанк. По его оценкам, рост ВВП по итогам года при таком развитии событий составит не более 1,5%. "Жесткий Brexit" негативно скажется и на местном рынке труда в виде роста безработицы.

Референдум по вопросу о дальнейшем членстве Соединенного Королевства в Евросоюзе состоялся 23 июня 2016 года. Победу на нем с результатом 51,9% одержали сторонники Brexit. Его результатом должен стать выход Великобритании из ЕС 29 марта нынешнего года.

Палата общин британского парламента 15 января отвергла соглашение с властями ЕС об условиях Brexit. 21 января премьер-министр Тереза Мэй представила парламенту альтернативный план по Brexit, в котором в то же время никак не описывались конкретные шаги, способные вывести переговоры с ЕС из тупика. По сути, этот документ, внесенный премьером на рассмотрение Палаты общин в виде так называемого парламентского предложения, стал для депутатов своеобразной "книгой жалоб и предложений", открытой для внесения различных идей. Теперь у депутатов будет время до 29 января обсудить этот документ, после чего он сразу же будет вынесен на голосование.