Во Франции дрон Greenpeace сбросил дымовую шашку на ядерный завод

Беспилотный летательный аппарат международной экологической организации Greenpeace сбросил в пятницу дымовую шашку на завод по переработке ядерного топлива в городе Ла-Аг на западе Франции. Об этом представитель французской корпорации Orano (бывшая Areva) сообщил в пятницу Agence France-Presse, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Утром в пятницу системы защиты комплекса Ла-Аг обнаружили вторжение в зону двух беспилотников, один из которых сбросил дымовую шашку на крышу одного из хранилищ отработавшего ядерного топлива", - сказал представитель компании-оператора АЭС. Он заверил, что к "какому-либо снижению уровня безопасности это не привело".

Ответственность за действия, совершенные на территории одного из крупнейших в мире ядерных комплексов, взяло на себя французское отделение Greenpeace. Сообщение об этом размещено в Twitter организации и сопровождается фотографиями. Организация при этом подчеркнула, что считает уязвимым данный атомный объект, "на котором размещен эквивалент сотни сердечников атомного реактора, однако его крыша изготовлена из обычного металлического листа, не способного защитить наполненные радиоактивными материалами бассейны в случае злонамеренных действий с воздуха".

Orano известила о происшедшем власти и сообщила о намерении подать жалобу на нарушение регламентирующих работу АЭС правил.

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