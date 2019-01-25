В ФРГ сотни пассажиров поезда эвакуировали из-за угрозы взрыва

25 января 2019 18:59

В Германии около 500 человек эвакуировали из поезда после сообщений о бомбе, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По данным агентства, инцидент произошел во Франкфурте-на-Майне.

Как отмечается, полиция призвала граждан к спокойствию на фоне сообщений о бомбе.

В настоящее время правоохранительные органы ФРГ проводят следственные мероприятия на месте происшествия.

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