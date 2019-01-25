Мэй не стала спорить с Елизаветой II по Brexit

25 января 2019 19:08

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй повторила призыв королевы Елизаветы II к уважительным дебатам. Об этом сообщает Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что представитель Мэй, который передал слова премьер-министра, отказался комментировать замечания и взгляды британского монарха относительно Brexit.

"...Я не хотел бы прямо комментировать взгляды ее величества. По мнению премьер-министра, мы всегда должны проявлять большое уважение к точке зрения других", - заявил представитель Мэй репортерам, когда его спросили о комментариях королевы.

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