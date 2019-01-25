Китай покажет самую смертоносную ракету в мире

DF-41, "таинственная и самая совершенная" китайская межконтинентальная баллистическая ракета (МБР), может быть показана 1 октября 2019 года на параде в Пекине (Китай), посвященном 70-й годовщине основания республики. Об этом передает Global Times со ссылкой на сообщение CCTV (China Global Television Network), передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Издание, ссылаясь на телеканал, отмечает, что в январе китайские военные продолжили испытания DF-41.

В CCTV добавили, что три поколения китайских МБР (DF-5, DF-31 и DF-41), несущих одну или несколько термоядерных боеголовок, способны поражать цели на расстоянии более 10 тысяч километров с круговым вероятным отклонением менее нескольких десятков метров.

DF-41 считается самой мощной китайской ракетой. Ее дальность, согласно различным источникам, составляет от 13 до 15 тысяч километров. Предположительно, оружие способно развивать скорость до 25 чисел Маха и нести разделяющуюся головную часть с 12 блоками индивидуального наведения. Первый полет DF-41, как писало издание The Washington Free Beacon со ссылкой на данные разведки США, состоялся в июле 2012 года.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook