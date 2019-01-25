В Турции откроют первый веганский отель

25 января 2019 20:28

Отель только для веганов готовится к открытию в Турции. Постояльцам будут предлагать специальные блюда, а энергию здание получит от солнечных батарей.

Как передает Day.Az со ссылкой на Вести, гостиница на 34 комнаты будет располагаться в горном районе Олимпос к востоку от Антальи. Все материалы, используемые в отеле, в том числе туалетные принадлежности, чистящие средства и текстиль, не будут содержать продуктов животного происхождения, пишет "Вестник АТОР".

Пляж находится в 2,5 км от отеля, но туда пустят бесплатный шаттл. Гости также смогут воспользоваться двумя бассейнами, тренажерным залом и залом для йоги. Система проживания - полупансион.

В меню - вегетарианские блюда из свежих натуральных ингредиентов. Постояльцы смогут попробовать веганские бургеры и пасту, фалафель, салаты, травяные чаи и местные вина без диоксида серы.  

7 ночей в двухместном стандартном номере обойдутся в среднем в 1550 AZN на двоих.

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