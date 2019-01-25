В Австралии рекордная жара убила десятки диких лошадей - ФОТО

25 января 2019 20:03

Австралия страдает от убийственной жары - столбик термометра взлетел до 48 градусов по Цельсию, животные массово гибнут от жажды и высоких температур. Об этом сообщает tsn.ua со ссылкой на CNN, передает Day.Az.

Десятки мертвых животных обнаружили в лесу вблизи города Алис-Спрингс на Юге страны. Водоемы высохли из-за жары и лошадям и другим зверям нечего было пить.

Температура в Алис-Спрингс держится на уровне 42 градусов по Цельсию уже в течение двух недель, что является рекордом для этой области, сообщили местные метеорологи.

В свою очередь в городе Седуна на юге Австралии температура подскочила до отметки в 48,6 градуса. Высокая температура удерживается на территории всего штата Южная Австралия. За последние сутки из-за жары к медикам обратились 44 человека.

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