Президент Албании приветствовал начало строительства авиабазы НАТО

Строительство первой авиабазы НАТО в Албании принесет стратегические инвестиции и безопасность, и еще больше обяжет Албанию перед Североатлантическим альянсом, заявил президент страны Илир Мета, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Албанский премьер-министр Эди Рама сообщил в августе 2018 года, что НАТО приняла решение о строительстве первой авиабазы на западных Балканах в центральной Албании. Местом строительства выбран старый военный аэродром в городе Кучова (с 1950 по 1990 годы - город Сталин) в округе Берат в центральной части страны. Стройка будет на средства Североатлантического альянса в партнерстве с правительством Албании, НАТО только в первую фазу проекта модернизации аэродрома в Кучова планирует вложить свыше 50 миллионов евро.

Авиабаза в этом регионе позволит Пентагону контролировать с воздуха не только Адриатическое и Средиземное моря. Черное море отсюда, по меркам боевой авиации - в двух шагах.

Тирану в четверг посетил командующий ВВС НАТО в Европе генерал авиации Тод Уолтерс, который провел встречи с главой минобороны страны Олтой Джачка и президентом. Его визит дал символический старт строительству новой авиабазы.

"Встреча с генералом Тодом Уолтерсом прошла прекрасно. Авиабаза НАТО в Кучова дает стратегические инвестиции в нашу национальную и региональную безопасность, что увеличивает обязательства Албании. Албания и албанцы всегда будут благодарны НАТО и США", - написал в Facebook президент страны.

Генерал Уолтерс перед этим заявил журналистам в Тиране, что весной 2009 года, когда Албания только вступила в НАТО, "тяжело было представить, что всего спустя 10 лет мы будем праздновать начало инфраструктурного развития авиабазы в Кучова". Он добавил, что в ближайшие пять лет, которые отведены на модернизацию, означающую фактическое строительство авиабазы, Североатлантический альянс "получит воздушную гавань в Кучова", которая будет служить региональной безопасности.

