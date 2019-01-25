В итальянских Альпах туристический самолет столкнулся с вертолетом

Столкновение вертолета с туристическим самолетом произошло в пятницу в североитальянской автономной области Валле д'Аоста, сообщил РИА Новости представитель местной горноспасательной службы, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Воздушные судна упали на ледник на горе Теста-дель-Рютор. На место крушения прибыли спасатели, к ним на помощь были вызваны их коллеги на вертолетах из соседней области Пьемонт.



"На их борту находились по меньшей мере 6 человек. Два человека уже найдены и эвакуированы для оказания медицинской помощи", - сказал собеседник агентства.

В свою очередь, телеканал Rainews24 сообщил, что в результате инцидента могут быть жертвы.

