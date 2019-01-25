Турция ждет от США прекращения сотрудничества с сирийским крылом РПК

Турция ожидает от США прекращения сотрудничества с курдскими формированиями в Сирии и выполнения дорожной карты по сирийскому Манбиджу, заявил глава турецкого Минобороны Хулуси Акар в ходе встречи со спецпредставителем госсекретаря США по Сирии Джеймсом Джеффри в Анкаре, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Акар в ходе встречи с Джеффри заявил, что Анкара ожидает от Вашингтона прекращения сотрудничества с сирийским крылом Рабочей партии Курдистана - YPG (силами самообороны сирийских курдов) и скорейшей реализации дорожной карты по району Манбиджа. Он передал чувствительность Анкары по поводу территориальной целостности Сирии и выразил уверенность, что Турция и США, действуя совместно, могут устранить накопившиеся проблемы", - говорится в сообщении Минобороны Турции.



Президент Турции Тайип Эрдоган ранее заявлял, что Анкара готова начать операцию на востоке от Евфрата, а также в сирийском Манбидже против сил самообороны сирийских курдов, если США не выведут их оттуда. Позднее он сообщил, что решил отложить начало военной операции в Сирии после телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом 14 декабря, по итогам которого американский президент принял решение вывести войска из САР.

Трамп ранее заявил, что в Сирии необходимо создать буферную зону глубиной около 30 километров. Пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын поддержал эту идею, добавив, что Турция будет контролировать эту зону при помощи военных и разведки, которые "будут взаимодействовать с местным населением".

