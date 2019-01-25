Катар пробился в полуфинал футбольного Кубка Азии

Футболисты сборной Катара обыграли команду Южной Кореи и вышли в полуфинал Кубка Азии, который проходит в ОАЭ, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня. Встреча 1/4 финала, прошедшая в Абу-Даби, завершилась со счетом 1:0. Единственный гол забил Атем Абдулазиз на 79-й минуте. Интересно, что аналитики букмекерских контор перед матчем считали корейцев большими фаворитами этого противостояния, коэффициент на выход Южной Кореи в полуфинал был всего 1.30, тогда как на Катар - 3.25. Более того, Южная Корея считалась вторым фаворитом турнира после команды Ирана.

В полуфинале Кубка Азии сборная Катара встретится с победителем матча между сборными ОАЭ и Австралии. В другом полуфинале сыграют команды Ирана и Японии.

Матчи 1/4 финала Кубка Азии:

Вьетнам - Япония - 0:1

Китай - Иран - 0:3

Южная Корея - Катар - 0:1

ОАЭ - Австралия (25 января)

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