Ученые предложили миру массово перейти на 4-дневную рабочую неделю

Компаниям в мире следует задуматься о массовом переходе на четырехдневную рабочую неделю. С таким предложением выступили психолог Уортонской школы бизнеса при Пенсильванском университете Адам Грант (США), а также экономист и историк Рутгер Брегман из Нидерландов в ходе Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

По словам Гранта, при снижении продолжительности рабочего времени люди могут эффективнее сосредоточить внимание, а качество и креативность зачастую возрастают.

"Они более лояльны к организациям, которые готовы проявить гибкость в отношении их жизни вне работы", - отметил он.

Как добавил Брегман, экономисты, социологи, философы десятилетиями верили, что со временем человечество сможет работать меньше, а ситуация изменилась лишь в 70-е годы прошлого века.

Он рассказал, что предприниматели еще в 20-30-е годы обнаружили положительный эффект от сокращения рабочей недели.

"Например, Генри Форд увидел, что после перехода от 60-часовой к 40-часовой рабочей неделе его рабочие стали производительнее, поскольку меньше уставали", - подчеркнул Брегман.

Напомним, 4-дневную рабочую неделю сейчас тестируют компании в офисах по всему миру. Меньше работать уже начали в Германии, Новой Зеландии и Японии. Первые результаты подтвердили, что качество работы в таких условиях не снизилось, а наоборот - выросло.