Автор "50 оттенков серого" опубликует новый роман

Британская писательница Эрика Леонард Джеймс, ранее ставшая автором мирового бестселлера "50 оттенков серого", в апреле опубликует новый эротический роман, сообщает издательство Penguin, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

В анонсе издателей сообщается, что новая книга "Мистер" (The Mister) рассказывает о молодом английском аристократе и его увлечении загадочной молодой женщиной, недавно прибывшей в Лондон. Сама писательница назвала свой роман историей Золушки для XXI века.

Роман будет опубликован 16 апреля одновременно в США и в Великобритании.

Мировую известность писательнице принес роман "50 оттенков серого" (2011 год) о непростых взаимоотношениях миллиардера Кристиана Грея и неискушенной 22-летней студентки Анастейши Стил. Книга была с успехом экранизирована.

