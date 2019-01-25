Иранская журналистка рассказала о пребывании в тюрьме в США

Ведущая иранского телеканала Press TV Марзие Хашеми, которая провела в заключении в США 11 дней без предъявления обвинений, рассказала, что большую часть времени находилась в одиночной камере и ей не давали общаться с другими заключенными, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

По данным Press TV, Хашеми (афроамериканка Мелани Франклин по происхождению) была арестована в аэропорту Сент-Луиса (штат Миссури), куда она прибыла из Ирана, чтобы навестить больного брата. Затем сотрудники ФБР доставили женщину в одну из тюрем в Вашингтоне. По информации телеканала, иранскую телеведущую задержали, поскольку она являлась "важным свидетелем" в некоем деле. Агентство Tasnim сообщало, что арестованной журналистке отказывали в халяльной или вегетарианской пище, а также заставляли ее снять хиджаб.



"Большую часть времени я была в одиночной камере. Я была заперта и не могла выходить", - рассказала Хашеми в интервью телеканалу RT, фрагменты которого были опубликованы в четверг.

По ее словам, в тюрьме в Вашингтоне, где она содержалась, ей не давали общаться с другими заключенными.

Женщина сообщила, что из Сент-Луиса, где ее задержали агенты ФБР, ее доставили в Вашингтон на частном самолете. "Если бы мой сын не был со мной, могло бы произойти все, что угодно, и никто бы не знал, где я", - сказала она, уточнив, что ее сын сообщил остальным членам семьи о задержании.



В Вашингтоне Хашеми привезли в штаб-квартиру, ее сфотографировали и взяли образец ДНК. Затем несколько раз возили в суд. "Никаких прав мне никто так и не зачитал", - сказала журналистка.

Комментируя произошедшее, Хашеми высказала мнение, что "любой может быть вот так задержан и закован в наручники без предъявления обвинения". "Я призываю действовать всех свободно живущих людей по всему миру, чтобы они выходили на демонстрации в пятницу и требовали прекратить такие действия правительства США и в данном случае ФБР", - сказала журналистка.

Из показанных фрагментов интервью неясно, по какой причине ФБР задержало Хашеми.

