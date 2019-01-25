В Екатеринбурге откроют музей тюремного быта

Музей ГУФСИН, в котором планируется выставить необычные предметы, изъятые у осужденных, восковые фигуры известных "сидельцев" и другие экспонаты, планируется открыть в Екатеринбурге в 2019 году, сообщил РИА Новости в пятницу руководитель пресс-службы ГУФСИН по Свердловской области Александр Левченко, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

По его словам, музей планируется открыть в честь 140-летия уголовно-исполнительной системы, которое отмечается в этом году. Он будет работать по улице Репина.



"Концепция музея пока в развитии ... Музей будет не привычный нам, меняющийся. Какие-то изделия старого периода будут постоянными. У нас есть несколько музеев по области, мы будем (в том числе) оттуда брать экспонаты. Мы хотим показывать, что мы изготавливаем, - у нас много продукции интересной, у нас много различных изъятий, когда предметы запрещенные доставляют и в бревнах, и в газовых баллонах. Вот прямо эти бревна привезут, покажут, как это было. Он (музей) будет пополняться", - сообщил собеседник агентства.

Руководитель пресс-службы ГУФСИН уточнил, что в числе экспонатов, возможно, будут восковые фигуры известных "сидельцев" Свердловской области - это политический деятель Яков Свердлов, бард Александр Новиков и другие. В Екатеринбург уже "прилетел" один из будущих экспонатов музея - скульптура "Черный беркут" из одноименной колонии ИК-56 в городе Ивдель, где ранее содержались осужденные к пожизненному лишению свободы и люди, которым смертная казнь была заменена 25 годами лишения свободы.



ГУФСИН планирует обратиться к ветеранам управления и просто местным жителям с просьбой приносить подходящие для музея экспонаты. Также в планах создателей музея - найти экскурсоводов, которые будут проводить экскурсии по учреждению. Левченко добавил, что музей будет открыт для горожан и гостей города. Бесплатным или платным он будет, пока не решено. ГУФСИН планирует открыть его уже в этом году.

Новый музей совместят с большим торгово-выставочным павильоном, где можно будет приобрести продукцию учреждений ГУФСИН. "У нас огромный главк. За год мы изготовили продукции на 1,75 миллиарда рублей. А у нас нет ни одного магазина своего в Екатеринбурге!" - подчеркнул Левченко.

