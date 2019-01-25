Прорыв дамбы в Бразилии: 200 человек числятся пропавшими без вести

Около 200 человек считаются пропавшими без вести после прорыва плотины корпорации Vale в провинции Минас-Жерайс на востоке Бразилии, сообщает издание Globoсо ссылкой на пожарные службы страны. Также известно о четырех пострадавших в результате ЧП, они доставлены в больницу, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Взрыв произошел в пятницу рано утром, Vale ранее сообщила, что имеется вероятность жертв. От грязевых потоков пострадали административные здания компании и ряд домов муниципалитета Брумадиньо. Причины аварии пока не известны.



Ранее президент Бразилии Жаир Болсонару выразил сожаление по поводу произошедшего и заявил, что направит на место происшествия министров.