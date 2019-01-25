Власти Пакистана смягчили визовый режим

Руководство Пакистана объявило о принятии мер, направленных на смягчение визового режима. Соответствующее заявление в пятницу сделал министр информации страны Фавад Чоудри, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В частности, правительство Пакистана согласовало отмену въездных виз для граждан 50 стран, разрешило подавать документы на визы через интернет представителям порядка 175 стран. "Мы хотим сделать Пакистан раем для туристов", - объяснил причину такого шага министр информации во время своего общения с прессой.

"Туроператоры, аккредитованные Международной ассоциацией воздушного транспорта (IATA), уже могут начать привозить туристические группы по новым правилам, - добавил Чоудри. - Этот шаг станет началом новой эры прогресса и процветания в стране". "Пакистан надеется как можно скорее показать свою красоту и культурное разнообразие всем туристам", - подчеркнул министр.

Помимо прочего, также упрощена процедура получения виз для дипломатов, журналистов и бизнесменов. В частности, работники иностранных дипучреждений теперь могут получить визу сроком до трех лет, а не года, как было раньше. Список стран, граждане которых могут получить деловые визы, вырос с 68 до 96 государств. Журналистам предоставили возможность ездить не только в три города (Исламабад, Карачи и Лахор), как это было раньше.

В 1970-х годах Пакистан был очень привлекательным направлением для туристов из стран Запада, однако из-за ухудшения ситуации в области безопасности, вызванного событиями в Афганистане, количество приезжих резко сократилось. Очередной виток неспокойствия в стране пришелся на начало американской военной кампании в соседнем государстве. С тех пор ситуация в Пакистане значительно улучшилась, что, по мнению правительства, должно поспособствовать возвращению большого числа туристов в страну.