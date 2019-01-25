Белый дом и Конгресс США согласовали трехнедельный федеральный бюджет

25 января 2019 23:41

Белый дом и Конгресс США договорились о краткосрочном возобновлении полноценного финансирования деятельности федерального правительства. Об этом объявил президент США Дональд Трамп, выступая в пятницу в Розовом саду Белого дома, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы договорились", - подчеркнул американский лидер, говоря о диалоге между исполнительной и законодательной ветвями власти, направленном на урегулирование бюджетного кризиса. Вместе с тем, как признал Трамп, выработанная договоренность предусматривает возобновление финансирования работы правительства лишь на трехнедельный срок.

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2019 Day.Az