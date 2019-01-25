Белый дом и Конгресс США согласовали трехнедельный федеральный бюджет

Белый дом и Конгресс США договорились о краткосрочном возобновлении полноценного финансирования деятельности федерального правительства. Об этом объявил президент США Дональд Трамп, выступая в пятницу в Розовом саду Белого дома, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы договорились", - подчеркнул американский лидер, говоря о диалоге между исполнительной и законодательной ветвями власти, направленном на урегулирование бюджетного кризиса. Вместе с тем, как признал Трамп, выработанная договоренность предусматривает возобновление финансирования работы правительства лишь на трехнедельный срок.