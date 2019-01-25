США выделили на Космические силы около $12 млрд
Министр Военно-воздушных сил (ВВС) Соединенных Штатов Хезер Уилсон сообщила в пятницу, что на нужды Космических сил США предусмотрено около $12 млрд в 2019 финансовом году, который начался 1 октября 2018 года, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Президент заложил на 2019 финансовый год, - а Конгресс одобрил это, - около $5 млрд на космическую программу ВВС США. К этому добавляется еще $7 млрд в на ускорение процесса обеспечения нашей неуязвимости в космосе", - уточнила Уилсон в эфире телеканала CNBC.
Она утверждала, что Космические силы США являются "лучшими в мире". "Противники знают это и развивают возможности, чтобы не давать нам оставаться лучшими на случай возникновения войны", - добавила министр.
В сентябре прошлого года Уилсон заявила, что создание Космических сил в США в качестве полноценного вида вооруженных сил страны может обойтись примерно в $12,9 млрд в течение первых пяти лет.
Распоряжение о создании Космических сил президент США Дональд Трамп отдал 18 июня 2018 года. Вице-президент Майкл Пенс ранее уточнял, что их организационную основу правительство США рассчитывает сформировать к 2020 году. Планируется, что к этому времени, в частности, в структуре Пентагона будет создано министерство Космических сил. Они станут шестым по счету полноценным видом ВС США (в дополнение к Сухопутным войскам, ВВС, ВМС, Корпусу морской пехоты и Береговой охране).
На данный момент в структуре Пентагона существует три отдельных министерства, которые управляют соответствующими видами ВС: Сухопутных войск, ВМС и ВВС. Возглавляющие их лица не являются членами президентского кабинета, они подчиняются министру обороны США.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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