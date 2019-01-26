Дональд Трамп прекратил шатдаун в США
Президент США Дональд Трамп подписал временный бюджет ряда ведомств сроком действия до 15 февраля, прекратив самый длинный в истории шатдаун, сообщил Белый дом, , передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Предполагается, что ближайшие три недели будут использованы для переговоров о долгосрочном бюджете.
Трамп первым уступил в противостоянии с демократами в конгрессе по итогам шатдауна, продолжавшегося 35 дней. Ранее он отказывался утверждать бюджет, пока в нем не будут учтены средства на строительство стены на границе с Мексикой, а демократы в конгрессе отказывались выделять эти средства.
После согласия Трампа конгресс немедленно принял необходимые бюджетные законопроекты.
Ранее в Twitter президент заявил, что не шел на уступки демократам, объяснив свой шаг "заботой о миллионах людей". "Через 21 день, если не будет заключено сделки, веселье начнется снова!" - добавил Трамп.
В свою очередь, в Белом доме заявили, что Трамп намерен приступить к строительству стены на границе вне зависимости от позиции демократов по истечении временного бюджета.
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