Дональд Трамп прекратил шатдаун в США

Президент США Дональд Трамп подписал временный бюджет ряда ведомств сроком действия до 15 февраля, прекратив самый длинный в истории шатдаун, сообщил Белый дом, , передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Предполагается, что ближайшие три недели будут использованы для переговоров о долгосрочном бюджете.



Трамп первым уступил в противостоянии с демократами в конгрессе по итогам шатдауна, продолжавшегося 35 дней. Ранее он отказывался утверждать бюджет, пока в нем не будут учтены средства на строительство стены на границе с Мексикой, а демократы в конгрессе отказывались выделять эти средства.

После согласия Трампа конгресс немедленно принял необходимые бюджетные законопроекты.

Ранее в Twitter президент заявил, что не шел на уступки демократам, объяснив свой шаг "заботой о миллионах людей". "Через 21 день, если не будет заключено сделки, веселье начнется снова!" - добавил Трамп.

В свою очередь, в Белом доме заявили, что Трамп намерен приступить к строительству стены на границе вне зависимости от позиции демократов по истечении временного бюджета.

