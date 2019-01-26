Число жертв прорыва дамбы в Бразилии возросло до 50

По меньшей мере 50 человек погибли в результате прорыва дамбы, сдерживающей воду с отходами металлургической промышленности, в штате Минас-Жерайс на юго-востоке Бразилии. Об этом в пятницу сообщает газета Hoje em dia со ссылкой на мэра муниципалитета Брумадинью Авимара ди Мелу Барселоса, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В то же время губернатор штата Минас-Жерайс Ромэу Зема сообщил телеканалу Globo, что на данный момент обнаружены только семь тел погибших. Шансы найти живыми пропавших без вести на месте прорыва дамбы минимальны, добавил Зема.

"Мы знаем, что сейчас шансы найти выживших минимальны. С большой долей вероятности мы обнаружим только тела [погибших]", - сказал он.

По последним данным, число пропавших без вести в результате ЧП составляет около 150 человек. При этом данные о жертвах расходятся.

Ранее сообщалось о семи погибших и около 200 пропавших без вести.

Дамба, сдерживающая воду с отходами металлургической промышленности, прорвалась в пятницу в муниципалитете Брумадинью штата Минас-Жерайс на юго-востоке Бразилии. На месте инцидента работают около ста спасателей. Жители близлежащих домов были эвакуированы, несколько домов оказались разрушены потоками грязи. В районе, который может быть затронут в результата инцидента, проживают около тысячи человек.

Горнодобывающая компания Vale, которой принадлежит дамба, сообщила, что в районе ЧП в момент прорыва работали около 300 ее сотрудников. Местонахождение ста из них установлено, судьба остальных пока неизвестна.

Президент Бразилии Жаир Болсонару в Twitter выразил сожаление в связи с произошедшим. Он сообщил, что сразу три министра направились на место ЧП. Речь идет о министре горнорудной промышленности и энергетики Бенту Коста Лиме Лейте, министре регионального развития Густаву Кануту и министре охраны окружающей среды Рикарду Салесе. Создан кризисный штаб, который координирует действия различных структур.

Похожий инцидент произошел в Бразилии в ноябре 2015 года. Тогда близ города Мариана, также расположенного в штате Минас-Жерайс, обрушились две дамбы, сдерживавшие воду с отходами металлургической промышленности. В результате инцидента оказалась затоплена территория, на которой проживали около 600 человек. В результате ЧП погибли 19 человек.