Белый дом назвал сроки строительства стены на границе с Мексикой

26 января 2019 07:38

Президент США Дональд Трамп намерен приступить к строительству стены на границе с Мексикой через три недели.

Об этом в твиттере заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Через 21 день президент приступит к строительству стены, с демократами или без них", - написала она.

Ранее Дональд Трамп объявил о возможности временно продолжить работу правительства на три недели, до 15 февраля. Шатдаун длился 34 дня.

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