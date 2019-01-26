В Перу автобус с туристами упал в реку
26 января 2019 07:46 177
В Перу в регионе Сан-Мартин произошло падение автобуса в реку, в результате произошедшего пострадали 26 человек. Об этом сообщает Comercio, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Пострадавшие были доставлены в больницу.
Еще три человека, включая двух детей, считаются пропавшими без вести.
В момент ДТП в автобусе находились 50 человек.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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