В Перу автобус с туристами упал в реку

В Перу в регионе Сан-Мартин произошло падение автобуса в реку, в результате произошедшего пострадали 26 человек. Об этом сообщает Comercio, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Пострадавшие были доставлены в больницу.

Еще три человека, включая двух детей, считаются пропавшими без вести.

В момент ДТП в автобусе находились 50 человек.