Глава МИД КНР об обвинениях в адрес продукции Huawei

Член Госсовета, министр иностранных дел Китая Ван И назвал несправедливыми и откровенно неэтичными обвинения ряда стран по поводу небезопасности высокотехнологичной продукции китайской корпорации Huawei. Об этом сообщил в субботу МИД КНР, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Ситуация представляется предельно простой: при отсутствии каких-либо доказательств совершаются нападки на отдельные компании путем мобилизации сил на уровне государства - это несправедливые и неэтичные поступки, - приводит слова дипломата сайтвнешнеполитического ведомства. - Это тем более неприемлемо, если немного подумать и понять, что за всем скрывается политическая подоплека".

По словам Ван И, агрессивный настрой правительств некоторых государств по отношению к высокотехнологичным компаниям Китая требует всеобщей реакции международного сообщества, которое должно объявить всеобщий бойкот таким нападкам, наносящим вред деятельности отдельных коммерческих предприятий. "Все страны обладают правом защищать свою национальную информационную безопасность, однако не стоит злоупотреблять и использовать это как предлог для нанесения ущерба законной деятельности компаний", - резюмировал он.

На прошлой неделе официальный представитель министерства коммерции Китая Гао Фэн, отвечая на вопрос ТАСС, подчеркнул, что китайские власти будут оказывать содействие высокотехнологичным национальным компаниям, таким как Huawei и ZTE, несмотря на усиливающееся давление на них и обвинения со стороны ряда стран мира.

Как полагают некоторые американские чиновники, на устройства Huawei могут устанавливаться программы, с помощью которых за пользователями осуществляется слежка. В связи с этим власти призвали провайдеров США и обычных американцев не использовать продукцию китайских компаний.

В ноябре стало известно, что правительство Новой Зеландии отказалось от использования оборудования Huawei для создания сети мобильной связи стандарта 5G. В августе запрет на ввоз соответствующей продукции этой телекоммуникационной компании ввела Австралия.

Huawei - один из ведущих китайских производителей смартфонов, в 2017 году ее чистая прибыль составила 47,5 млрд юаней (более $7,5 млрд). По данным газеты The Wall Street Journal, Huawei - лидирующий в мире поставщик технологий, поддерживающих 5G. Ожидается, что его внедрение повысит скорость передачи информации до одного гигабайта в секунду, что в 20-50 раз быстрее существующих стандартов передачи данных.