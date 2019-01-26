Число арестованных в Венесуэле достигло 500 человек

Число арестованных в ходе протестов в Венесуэле достигло 500 человек. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, сообщает РИА "Новости", ссыласясь на главу неправительственной организации " Уголовный форум " Альфредо Ромеро.

Уточняется, что протесты в стране не утихают с понедельника.

По данным на 20.50 задержания продолжаются, есть сообщения о вторжении сотрудников национальной гвардии и служб специального назначения в дома.

Ромеро добавил, что среди задержанных по крайней мере 14 несовершеннолетних девочек и мальчиков.