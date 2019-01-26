Число арестованных в Венесуэле достигло 500 человек
26 января 2019 09:02 62
Число арестованных в ходе протестов в Венесуэле достигло 500 человек. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, сообщает РИА "Новости", ссыласясь на главу неправительственной организации " Уголовный форум " Альфредо Ромеро.
Уточняется, что протесты в стране не утихают с понедельника.
По данным на 20.50 задержания продолжаются, есть сообщения о вторжении сотрудников национальной гвардии и служб специального назначения в дома.
Ромеро добавил, что среди задержанных по крайней мере 14 несовершеннолетних девочек и мальчиков.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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