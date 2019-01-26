Ужасный пожар в московской многоэтажке
26 января 2019 09:08 49
Восемь человек спасены из пожара на девятом этаже 14-этажного дома в Батайском проезде в Москве. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, сообщает РИА "Новости", ссылаясь на пресс-службу МЧС.
Уточняется, что 26 января в 1.03 поступило сообщение о пожаре по адресу Батайский проезд дом 1.
Было установлено что происходит загорание в квартире на девятом этаже 14-этажного жилого дома. В доме загорелись личные вещи и мебель на площади в 20 квадратных метров.
Информация о пострадавших не поступала.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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