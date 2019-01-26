Ужасный пожар в московской многоэтажке

26 января 2019 09:08

Восемь человек спасены из пожара на девятом этаже 14-этажного дома в Батайском проезде в Москве. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, сообщает РИА "Новости", ссылаясь на пресс-службу МЧС.

Уточняется, что 26 января в 1.03 поступило сообщение о пожаре по адресу Батайский проезд дом 1.

Было установлено что происходит загорание в квартире на девятом этаже 14-этажного жилого дома. В доме загорелись личные вещи и мебель на площади в 20 квадратных метров.

Информация о пострадавших не поступала.

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2019 Day.Az