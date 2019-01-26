Музыкант обвинил Huawei в плагиате клипа - ФОТО

Музыкант Найджел Стэнфорд обвинил Huawei в плагиате своего клипа. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Life.ru, сообщает Engadget.

Мужчина нашёл сходство между музыкальным видео CYMATICS: Science Vs. Music и рекламой планшета MediaPad M3 Lite. Стэнфорд разобрал видео и выложил в "Фейсбуке" коллаж с похожими кадрами.

Первый ролик выложили в 2014 году, второй - в 2017-м. Первый набрал 24 миллиона просмотров, второй - 3,6 миллиона. В плагиате видео заподозрили только в 2019 году, Huawei пока не ответила на обвинения.