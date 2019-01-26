У Соломоновых островов произошло мощное землетрясение

Крупное землетрясение магнитудой 6,2 произошло у берегов Соломоновых островов в Тихом океане. Об этом, как передает Day.Az, сообщает РИА Новости со ссылкой на Геологическую службу США.

Отмечается, что оно было зафиксировано в 03.51 по местному времени.

Уточняется, что эпицентр землетрясения располагался в 50 километрах к юго-западу от района Чированга. Очаг находился на глубине 357 километров.

На данный момент информации о погибших и жертвах нет. Угроза цунами не объявлялась.

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