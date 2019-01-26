У Соломоновых островов произошло мощное землетрясение
26 января 2019 09:31 176
Крупное землетрясение магнитудой 6,2 произошло у берегов Соломоновых островов в Тихом океане. Об этом, как передает Day.Az, сообщает РИА Новости со ссылкой на Геологическую службу США.
Отмечается, что оно было зафиксировано в 03.51 по местному времени.
Уточняется, что эпицентр землетрясения располагался в 50 километрах к юго-западу от района Чированга. Очаг находился на глубине 357 километров.
На данный момент информации о погибших и жертвах нет. Угроза цунами не объявлялась.
Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в FacebookСамое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
10:11 158
В Турции произошло землетрясение
-
25 Янв. 19:28 7 831
-
25 Янв. 13:55 7 056
-
25 Янв. 14:51 5 359
-
25 Янв. 16:03 4 516
-
25 Янв. 13:00 4 205