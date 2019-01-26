Создан новый вид икры - ВИДЕО
26 января 2019 10:54 301
В преддверии Дня всех влюбленных американский производитель кетчупа Heinz представил икру из кетчупа. Об этом сообщает Hypebeast.
"Любимый кетчуп Америки представляет любимую икру Америки", - говорится в объявлении на официальной странице бренда @HeinzKetchup_US в Twitter. Компания пообещала подарить банки с икрой 150 "счастливчикам", оставившим заявку под соответствующим постом.
Принять участие в конкурсе можно с 24 по 28 января. Победители будут выбраны случайным образом и объявлены 29 января, передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.
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